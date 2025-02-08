Путин обеспокоился мошенническими звонками с Украины

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, ФСБ и МВД принять дополнительные меры для борьбы с преступными звонками, поступающими с Украины и из других стран, которые не входят в число дружественных государств.
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