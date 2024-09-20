Жительница Норильска прилетела в отпуск на Алтай посмотреть 13 спектаклей фестиваля

Динара Ахметзянова — фанатка Василия Шукшина и мечтала прилететь на его родину уже давно Жительница Норильска Динара Ахметзянова специально прилетела в отпуск в Барнаул, чтобы посмотреть все спектакли театрального фестиваля "Здравствуйте, люди!" по произведениям Василия Шукшина, который стартовал в театре драмы 18 сентября 2024 года.