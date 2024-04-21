«Машина ехала как по рельсам». Макс Ферстаппен – о победе в Шанхае

«Машина ехала как по рельсам». Макс Ферстаппен – о победе в ШанхаеGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от победы на Гран При Китая, отметив что RB20 ехала как по рельсам.
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