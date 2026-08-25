«Встаньте в строй, клоуны»: Трамп высказался о Канаде Противостояние между Вашингтоном и Оттавой стремительно набирает обороты.
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«Встаньте в строй, клоуны»: Трамп высказался о Канаде Противостояние между Вашингтоном и Оттавой стремительно набирает обороты.
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