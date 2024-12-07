Россиян предупредили о мошеннической схеме с полисами ОМС

ИЗВЕСТИЯ Мошенники используют схему с полисами обязательного медицинского страхования (ОМС), чтобы получить доступ к "Госуслугам" россиян, сообщила РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков", куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии