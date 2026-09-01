Сотрудники скорой помощи дали рекомендации ямальцам на эпидемиологический сезон

С приходом осени начинается не только новый учебный год, но и очередной эпидемиологический сезон — время, когда растет риск распространения вирусных и простудных заболеваний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- G Минтранс оценил р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым