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Энтузиаст переделал дешевый QLC SSD в SLC SSD для увеличения его долговечности на 3...

Энтузиаст переделал дешевый QLC SSD в SLC SSD для увеличения его долговечности на 3000%Компьютерный инженер и энтузиаст сконвертировал свой Crucial BX500 на 512 Гб с QLC-памятью в SLC-накопитель, что уменьшило его объем до 120 Гб, но также значительно улучшило его эффективность и долговечность.

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