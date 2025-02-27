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Глубинная связь: как кишечник реагирует на наши эмоции и тревоги

Глубинная связь: как кишечник реагирует на наши эмоции и тревоги

Что такое синдром раздраженного кишечника и как с ним справиться, объясняет гастроэнтеролог   Спазмы в животе, постоянное вздутие, странные перепады в работе кишечника — возможно, вы сталкиваетесь с таким синдромом.

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