Глубинная связь: как кишечник реагирует на наши эмоции и тревоги

Что такое синдром раздраженного кишечника и как с ним справиться, объясняет гастроэнтеролог Спазмы в животе, постоянное вздутие, странные перепады в работе кишечника — возможно, вы сталкиваетесь с таким синдромом.
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