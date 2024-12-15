Добавки с противовоспалительным эффектом при артрите

Артрит является частой причиной длительной нетрудоспособности. Методы лечения этого заболевания начинаются с защиты сустава от прогрессирующей дегенерации, увеличения подвижности суставов и обеспечения контроля боли.
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