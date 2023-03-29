Нынешние США могут победоносно конкурировать на рынке труда даже с небогатыми странами Европы

Дешевая рабочая сила есть не только в Азии. Нынешние Соединенные Штаты могут победоносно конкурировать на рынке труда даже с бедными странами Европы.
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