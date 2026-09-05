На Зелёном в Макеевке между 62 и 63 домами течёт канализация. С каких пор по всему району возникла эта проблема? Почему её никак не устранят? Жители уже устали от этой вони.
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