Чекунков: пассажиры арестованного Норвегией судна вернутся в Россию в срок

Пассажиры исследовательского судна «Профессор Молчанов», задержанного властями Норвегии в Баренцбурге на архипелаге Шпицберген, вернутся в Россию в намеченный срок, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.