Ким:"Если НАТО посягнет на безопасность России и КНДР, последствия для него будут трагичны"

Политика как она есть

"Северная Корея выступила и осудила заявление НАТО о недопустимости военного сотрудничества между КНДР и Россией, предупредив, что эта организация может столкнуться с «трагическими последствиями», если продолжит придерживаться анти русско-северокорейской позиции.