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Русская весна

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В ЕС предостерегли будущих членов от влияния России и США

В ЕС предостерегли будущих членов от влияния России и США

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос предостерегла страны-кандидаты на вступление в ЕС от влияния России, а также политических сил в США, связанных с движением MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой»), утверждая, что такие связи якобы могут противоречить долгосрочным интересам Евросоюза.

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