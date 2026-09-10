В ЕС предостерегли будущих членов от влияния России и США

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос предостерегла страны-кандидаты на вступление в ЕС от влияния России, а также политических сил в США, связанных с движением MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой»), утверждая, что такие связи якобы могут противоречить долгосрочным интересам Евросоюза.