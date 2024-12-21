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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маккиннон набрал 1+2 с «Анахаймом» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ до 5 очков. У него 55 баллов в 35 играх

Форвард «Колорадо» поразил пустые ворота и дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Дакс» (4:2).

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