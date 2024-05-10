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Жители Чехова возложили цветы к монументам ВОВ

Жители Чехова возложили цветы к монументам ВОВ

Сотни цветов возложили жители Чехова к монументам, посвященным Великой Отечественной войне. Люди почтили память погибших у мемориала Воин-освободитель на Чеховском кладбище Глава городского округа Чехов Михаил Собакин рассказал, что из 35 тысяч населения Лопасни, практически 10 тысяч ушли на фронт.

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