Жители Чехова возложили цветы к монументам ВОВ

Сотни цветов возложили жители Чехова к монументам, посвященным Великой Отечественной войне. Люди почтили память погибших у мемориала Воин-освободитель на Чеховском кладбище Глава городского округа Чехов Михаил Собакин рассказал, что из 35 тысяч населения Лопасни, практически 10 тысяч ушли на фронт.