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Петербургский дневник

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В Петербурге упала цена на квартиры в новостройках

В Петербурге упала цена на квартиры в новостройках

На 4,4 процента за год По данным аналитиков сервиса Яндекс Недвижимость, по итогам 2024 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в городах-миллионниках РФ увеличилась на 13,5% и достигла отметки в 174 000 руб.

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