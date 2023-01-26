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Сафонов о работе с Ивичем: «Другие требования в плане тактики. «Краснодар» сделает все, чтобы забраться как можно выше»

Матвей Сафонов оценил работу под руководством главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича. — В чем особенности работы Ивича? — Ну прямо какие-то особенности выделить тяжело.

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