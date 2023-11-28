STT: Новые санкции ЕС против России позволят изъять арену в Хельсинки

В 12-й пакет ограничений также могут включить возможность продажи замороженных активовВ рамках нового пакета санкций Евросоюза против РФ в Хельсинки могут экспроприировать спортивную арену Helsinki Hall, владельцами которой являются попавшие под ограничения российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги и Геннадий Тимченко.