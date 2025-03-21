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В подполье сообщили, что ликвидированный националист Ганул работал на СБУ

В подполье сообщили, что ликвидированный националист Ганул работал на СБУ

Ранее ликвидированный в Одессе радикальный украинский националист Демьян Ганул (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), являвшийся организатором поджога Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года, работал на Службу безопасности Украины (СБУ).

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