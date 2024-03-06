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Крымское информационное агентство

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Специалисты исследовали более 700 тысяч горшечных растений в Крыму

Специалисты исследовали более 700 тысяч горшечных растений в Крыму

Накануне Международного женского дня в лаборатории Южного центра Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» проверили карантинное фитосанитарное состояние горшечных растений, предназначенных к продаже.

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