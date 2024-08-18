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Российских пенсионеров ждут новые изменения в 2026 году

Российских пенсионеров ждут новые изменения в 2026 году

С 1 января 2026 года назначать страховые пенсии по старости могут начать в беззаявительном порядке. Также Минтруд предлагает засчитывать в страховом стаже «нестраховые периоды», имевшие место уже после того, как человеку была назначена пенсия.

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