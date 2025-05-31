Елена Пинская отметила день рождения в компании Алсу, Полины Аскери, Инны Маликовой и других звезд

Вчера на новой веранде ресторана “Аврора” состоялся день рождения Елены Пинской, жены известного ресторатора Антона Пинского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Советую держать дверь закрытой". Дональд Трамп прокомментировал пощечину Эммануэлю Макрону от жены
- Настя Ивлеева вернулась после "отмены" и объявила о запуске своего медиа "Настежь"
- "Пообедать с Анджелиной Джоли, избежать фото с Леной Лениной": Ксения Собчак поделилась впечатлениями от Канн и показала новый образ
Свежие комментарии