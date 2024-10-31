Соучастницу в деле убийства ректора СПбГУСЭ арестовали на два месяца

Суд в Санкт-Петербурге арестовал до 29 декабря Елену Рогалеву. Ее подозревают в соучастии в убийстве ректора Санкт-Петербургского государственного университета и экономики Александра Викторова, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петребурга.
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