Соучастницу в деле убийства ректора СПбГУСЭ арестовали на два месяца

Суд в Санкт-Петербурге арестовал до 29 декабря Елену Рогалеву. Ее подозревают в соучастии в убийстве ректора Санкт-Петербургского государственного университета и экономики Александра Викторова, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петребурга.