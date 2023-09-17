Неспешный разговор

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Не ООН, а какая-то жалкая рекламная контора: Сатановский о заявлении генсека Гутерриша

Не ООН, а какая-то жалкая рекламная контора: Сатановский о заявлении генсека Гутерриша

Политолог Евгений Сатановский в своем авторском Telegram-канале «Армагеддоныч» прокомментировал заявление генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша о плодах усилий некоего глобального сотрудничества по восстановлению озонового слоя Земли.

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