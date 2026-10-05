Wildberries запустила ПВЗ на колесах: заказы привозят по расписанию

Автолавка будет привозить заказы непосредственно жителям небольших и удаленных поселений Команда Wildberries запустила в Тверской области тестовую доставку заказов через передвижной пункт выдачи.
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