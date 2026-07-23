Собянин: Здание школы № 236 откроется после реконструкции 1 сентября

В Москве продолжается реализация программы реконструкции зданий в рамках проекта «Моя школа». В этом году будут обновлены 100 зданий, созданы новые пространства, в которых комфортно учиться, общаться, заниматься творчеством, спортом.
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