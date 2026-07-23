МОСИНФОРМ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОСИНФОРМ

126 подписчиков

Собянин: Здание школы № 236 откроется после реконструкции 1 сентября

Собянин: Здание школы № 236 откроется после реконструкции 1 сентября

В Москве продолжается реализация программы реконструкции зданий в рамках проекта «Моя школа». В этом году будут обновлены 100 зданий, созданы новые пространства, в которых комфортно учиться, общаться, заниматься творчеством, спортом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии