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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рафаэль Надаль: «Когда я выиграл первый «Большой шлем», то думал, что он будет единственным»

«В детстве я никогда не говорил себе, что хочу выиграть «Большой шлем», хочу быть лучшим. Я думал только о том турнире, который будет на следующей неделе.

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