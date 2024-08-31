В ГД внесут законопроект о приоритетном зачислении в детсады детей учителей и врачей

Законопроект о приоритетном зачислении детей медицинских и педагогических работников в дошкольные образовательные учреждения разработал Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от ЛДПР.
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