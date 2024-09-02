Автомобиль сгорел под Петрозаводском

В субботу пожарные ликвидировали возгорание на станции Шуйской Ранним субботним утром 31 августа в 7 часов 22 минуты на пульт Единой службы спасения-01 Прионежского района поступило сообщение о том, что на станции Шуйской, что под Петрозаводском, горит легковой автомобиль.