Кафельников иронично высказался о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Global Look Press/Danny Murphy/Icon Sportswire Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников иронично высказался о голах капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в пустые ворота в рамках его погони за рекордом Уэйна Гретцки.
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