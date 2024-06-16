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Не менее 9 человек, включая ребенка, пострадали при стрельбе в США

Не менее 9 человек, включая ребенка, пострадали при стрельбе в США

Global Look Press/Nikolay Gyngazov Как минимум девять человек, в том числе восьмилетний ребенок, пострадали во время стрельбы в городе Рочестер-Хиллс в американском штате Мичиган в 27 километрах к северу от Детройта.

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