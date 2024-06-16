Не менее 9 человек, включая ребенка, пострадали при стрельбе в США

Global Look Press/Nikolay Gyngazov Как минимум девять человек, в том числе восьмилетний ребенок, пострадали во время стрельбы в городе Рочестер-Хиллс в американском штате Мичиган в 27 километрах к северу от Детройта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии