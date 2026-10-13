Собянин: Роботическая хирургия стала частью системы медицинской помощи Москвы

За последние пять лет число роботических операций в столице выросло в четыре раза. Как сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, робот-ассистированная хирургия стала неотъемлемой частью системы оказания медицинской помощи.
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