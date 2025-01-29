Европейских рынки “переварили психоз DeepSeek”

Европейские фондовые рынки завершили торги вторника ростом, оправившись от глобальной распродажи, вызванной опасениями по поводу потенциального прорыва в области искусственного интеллекта в Китае, который может создать серьезную конкуренцию западным компаниям.
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