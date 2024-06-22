В Смольном компенсируют аренду жилья иногородним рабочим

Максимальная сумма выплаты составит до 10 тысяч рублей в месяц Правительство Санкт-Петербурга готовит субсидии для занятых на городских промышленных предприятиях рабочих из других регионов для компенсации аренды съемного жилья, сообщает РБК.
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