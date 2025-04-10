Врач Бурлакова: чрезмерное употребление зеленого чая может снижать иммунитет

Некоторые люди ошибочно полагают, что зеленый чай является безвредной заменой кофе, однако нутрициолог Ольга Бурлакова предупредила о возможных негативных последствиях его употребления для здоровья и даже личной жизни.
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