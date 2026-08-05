Уже не первый месяц киевский режим заявляет о необходимости «принуждения к миру» Москвы. Вот только для этого используется не язык мира и дипломатии, а язык войны и военных Источник фото: соцсети Очередная сорокадневная операция «для достижения мира» была объявлена Зеленским в конце июня, но проводили ее исключительно военными методами.