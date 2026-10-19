© Александр Вильф/РИА НовостиТрехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о возвращении фигуристки Камилы Валиевой к тренеру Этери Тутберидзе, отметив, что не каждому удается войти в одну реку дважды.
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