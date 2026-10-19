© Александр Вильф/РИА НовостиТрехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о возвращении фигуристки Камилы Валиевой к тренеру Этери Тутберидзе, отметив, что не каждому удается войти в одну реку дважды.