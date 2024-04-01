Эксперт рассказал, как новичкам подойти к выбору коньяка

Продолжительность послевкусия свидетельствует о выдержке напитка В разговоре с РИАМО бренд-амбассадор группы компаний Simple по категории «коньяк» Михаил Визгунов советует новичкам вначале попробовать коньяки VS или VSOP различных коньячных домов.
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