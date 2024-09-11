Их дебаты: Трамп обвинил Харрис в том, что она марксистка В Соединённых Штатах состоялись первые дебаты кандидатов на пост президента – Камалы Харрис от Демпартии и Дональда Трампа от республиканцев.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Их дебаты: Трамп обвинил Харрис в том, что она марксистка В Соединённых Штатах состоялись первые дебаты кандидатов на пост президента – Камалы Харрис от Демпартии и Дональда Трампа от республиканцев.
Свежие комментарии