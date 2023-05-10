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В Москве отремонтируют порядка 60 военных памятников в 2023 году

В Москве отремонтируют порядка 60 военных памятников в 2023 году

Москва отпраздновала 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. К 9 мая 2023 года привели в порядок множество городских памятников.

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