AACR: вейпы и электронные сигареты могут вызвать рак щек

Электронные сигареты и вейпы могут привести к раку щек, а также негативно сказаться на ДНК человека. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета и университета Инсбрука, говорится на сайте AACR.
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