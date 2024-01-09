"Уже не такой дерзкий и смелый, - он вообще мимо проходил", - блогер Джумабой обещавший обесчестить всех русских женщин задержан

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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виктор климахин
повесить    за  яйца    а   родителей    на  фонарном    столбе    только   тогда    дойдет    до   черножопых    шакалов    и   басмачей
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21 час.
Павел Пыриков
Диаспора подсуетится, и выпустят подонка по тихому.
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20 час.
M
Malina
если не отмажут... А скорей всего так и будет с этим &quot;незаменимым спецом&quot;. Кстати, а где трудился этот &quot;незаменимый&quot;??? Какую пользу он приносил нашему государству???? Пора вводить в ГК статью о ТУНЕЯДСТВЕ!!!!! Если у него есть наш паспорт - срочно доставить в военкомат для прохождения срочной службы в АРМИИ РОССИИ!!! Срок службы для этого &quot;незаменимого&quot; увеличить до 3х лет. Для прочистки мозгов...
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20 час.

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