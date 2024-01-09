"Уже не такой дерзкий и смелый, - он вообще мимо проходил", - блогер Джумабой обещавший обесчестить всех русских женщин задержан

M

Malina

если не отмажут... А скорей всего так и будет с этим "незаменимым спецом". Кстати, а где трудился этот "незаменимый"??? Какую пользу он приносил нашему государству???? Пора вводить в ГК статью о ТУНЕЯДСТВЕ!!!!! Если у него есть наш паспорт - срочно доставить в военкомат для прохождения срочной службы в АРМИИ РОССИИ!!! Срок службы для этого "незаменимого" увеличить до 3х лет. Для прочистки мозгов...