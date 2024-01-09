Politiki.net Сидит гражданин Джумабой в "обезьяннике" и думу горестную думает - чего мне в хлебосольной России не жилось, на .
"Уже не такой дерзкий и смелый, - он вообще мимо проходил", - блогер Джумабой обещавший обесчестить всех русских женщин задержан
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виктор климахин
повесить за яйца а родителей на фонарном столбе только тогда дойдет до черножопых шакалов и басмачей
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21 час.
Павел Пыриков
Диаспора подсуетится, и выпустят подонка по тихому.
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20 час.
M
Malina
если не отмажут... А скорей всего так и будет с этим "незаменимым спецом". Кстати, а где трудился этот "незаменимый"??? Какую пользу он приносил нашему государству???? Пора вводить в ГК статью о ТУНЕЯДСТВЕ!!!!! Если у него есть наш паспорт - срочно доставить в военкомат для прохождения срочной службы в АРМИИ РОССИИ!!! Срок службы для этого "незаменимого" увеличить до 3х лет. Для прочистки мозгов...
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20 час.
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