В России появится День работника электронной промышленности

В России появится новый профессиональный праздник - День работника электронной промышленности. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства.
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