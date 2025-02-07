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Воронежские новости

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ФСБ задержала завербованную Украиной агентку из Воронежа

ФСБ задержала завербованную Украиной агентку из Воронежа

Среди задержанных оказались четыре женщины - из Воронежа, Ростова-на-Дону и Севастополя. Вербовка предполагала осуществление терактов против высокопоставленных российских военных и диверсии на объектах топливно-энергетического комплекса.

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