«Пятая колонна» в лоб не бьёт, она действует хитрее

О публикации в «МК» о «сталинистах» — наших и американских Валентин Юрьевич Катасонов Источник: Свободная Пресса Фото: Зотин Игорь/ТАСС Троянский конь глобалистов Уже прошло более трех десятков лет со времени тех драматических событий, когда разрушали Советский Союз, а на его обломках создавали «суверенные» государства.