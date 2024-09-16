БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 327 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Сердюк
    Ой! Как бы Военная прокуратура есть... Военная Полиция имеется... А чего это они делают? Откуп собирают?"Обращаемся к Мин...
  • Дмитрий Бакланов
    В своей стране не может, там это законодательно запрещено...ПРАВИТЕЛЬСТВО РОС...
  • Галина Гельдыева
    Конечно разберутся, только когда? Это уже не первый случай, который стал оглаской, благодаря интернету, а сколько неи..."Обращаемся к Мин...

«Пятая колонна» в лоб не бьёт, она действует хитрее

«Пятая колонна» в лоб не бьёт, она действует хитрее

О публикации в «МК» о «сталинистах» — наших и американских Валентин Юрьевич Катасонов Источник: Свободная Пресса Фото: Зотин Игорь/ТАСС Троянский конь глобалистов Уже прошло более трех десятков лет со времени тех драматических событий, когда разрушали Советский Союз, а на его обломках создавали «суверенные» государства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх