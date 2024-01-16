"Страна.ua": вместе с аварийным модулем Peregrine сгорит флаг Украины

Лунный аппарат Peregrine, чья миссия была признана неуспешной, несет на борту флаг и карту Украины. Металлическую пластину с ними разместила украинско-британская компания Spacebit, передает украинское издание "Страна.
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