Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • ninikooo Митусова
    Какие извинения? За что? Все еще будет- сейчас мадам наворованное конвертирует в крепкую валюту и свалит, она еще не ..."Конечно, это всё...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Гнать этих мастурбеков с их тупой саранчой пинками до границы....ОБРЫДЛИ эти твари...Мигрантка-террори...
  • Добрый Кот
    Где её фото из КДС? Что ей мешает, сидя в кафе на Пикадилли, настрочить в телегу, что она в Москве?"Конечно, это всё...

"СИДЯТ, КАК БАИ, БЕЗ УВАЖЕНИЯ": МАМЫ В НИКАБАХ УТКНУЛИСЬ В СМАРТФОН ПОД ГИМН РОССИИ

"СИДЯТ, КАК БАИ, БЕЗ УВАЖЕНИЯ": МАМЫ В НИКАБАХ УТКНУЛИСЬ В СМАРТФОН ПОД ГИМН РОССИИ

В образцово-показательной школе Нальчика скандал. Во время мероприятия часть родительниц в хиджабах не встали с мест по время исполнения Государственного гимна России.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
У  нас  таких  явлений  в Томске  нет. В никабе  никто не  ходит. Про  другие места  говорить не  буду
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3 час.
ТЗ
Татьяна Здоровцева
Собрать их всех и в кишлак к ослам....
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3 час.
Стэйси
Что-то он тормозит про эту тему
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2 час.

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