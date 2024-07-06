"СИДЯТ, КАК БАИ, БЕЗ УВАЖЕНИЯ": МАМЫ В НИКАБАХ УТКНУЛИСЬ В СМАРТФОН ПОД ГИМН РОССИИ

В образцово-показательной школе Нальчика скандал. Во время мероприятия часть родительниц в хиджабах не встали с мест по время исполнения Государственного гимна России.
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