Популярные статьи

Свежие комментарии

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 10 сентября 2022 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 10 сентября 2022 года

Энергетический прогноз на десятое число девятого месяца две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1348 = Будьте готовы помочь ребёнку, который находится в поиске и быть незаметным для того ребёнка, который уже всё нашёл = Будьте сами собой, научитесь быть одни — и всё; и помните: человек, который умеет быть один, никогда не страдает от одиночества =В Жизни всегда должно оставаться немного свободного пространства, чтобы его в любой момент могло занять что-то хорошее.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх