Интернет-платформа «Кифа» объявила о намерении провести IPO в формате cash-in

Интернет-платформа оптовой торговли между Россией и Китаем в сегменте b2b «Кифа» в среду, 10 июля, официально объявила о намерении провести первичное публичное предложение акций (IPO) на Московской бирже.
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